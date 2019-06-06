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К звёздам | Трейлеры
Трейлер New :: 06.06.19
Название фильма: К звёздам
Оригинальное название: Ad Astra
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "К звёздам":
Фантастический триллер о поисках внеземного разума.
В ролях: Брэд Питт, Лив Тайлер, Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Рут Негга.
Режиссёр: Джеймс Грэй.
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