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Операция «Шаровая молния», Семь дней в Энтеббе / Семь дней в Энтеббе | Трейлеры
Отрывок New :: 08.02.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Операция «Шаровая молния»
Оригинальное название: 7 Days in Entebbe
Прокат в России фильма "Операция «Шаровая молния»": 12 апреля 2018 года
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О фильме "Операция «Шаровая молния»":
Основанный на реальных событиях криминальный триллер о том, как в 1976 году четверо авиатеррористов захватили самолёт, взяли в заложники пассажиров и заставили его приземлиться в Энтеббе (Уганда), чтобы освободить десятки палестинцев, заключённых в тюрьму в Израиле. Режиссёр: Жозе Падилья. В ролях: Розамунд Пайк, Даниэль Брюль.
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