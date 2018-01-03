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Операция «Шаровая молния», Семь дней в Энтеббе / Семь дней в Энтеббе | Трейлеры
Русский трейлер New :: 03.01.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Операция «Шаровая молния»
Оригинальное название: 7 Days in Entebbe
Прокат в России фильма "Операция «Шаровая молния»": 12 апреля 2018 года
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О фильме "Операция «Шаровая молния»":
Основанный на реальных событиях криминальный триллер о том, как в 1976 году четверо авиатеррористов захватили самолёт, взяли в заложники пассажиров и заставили его приземлиться в Энтеббе (Уганда), чтобы освободить десятки палестинцев, заключённых в тюрьму в Израиле. Режиссёр: Жозе Падилья. В ролях: Розамунд Пайк, Даниэль Брюль.
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