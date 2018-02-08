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Пятьдесят оттенков свободы
о фильме: рецензия | кадры: 34 | трейлеры: 9 | постеры: 3 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Замужем за Грэем
Если поначалу похождения Анастейши Стил при всех своих недостатках всё-таки обладали своеобразным неловким шармом фанфика на «Сумерки», в которых стало чуть-чуть больше секса (на самом деле — ну совсем чуть-чуть), то вторая часть уже окончательно свалилась в традиционную мелодраму, только зачем-то разбавленную вставными фетишами и комплексами авторессы. Весь краснеющий эротизм пионера, сладострастно шепчущего под одеялкой слово «лифчик» как-то разом улетучился, сведясь в итоге к банальной свадьбе. Так что «Пятьдесят оттенков свободы» если что и обещали потенциальным зрительницам, то исключительно дальнейшее развитие в ту же степь.
Сумерков должно было стать ещё немного меньше, сисек — немного больше, а вот чего должно было стать намного больше — так это странных представлений заокеанских самопальных писательниц о жизни заокеанских же миллиардеров. Таковые по их представлениям проводят выходные на Лазурном берегу, загорают там топлесс, летают на всё новых частных самолётах, живут во всё новых домах, и по-прежнему не работают. Вся их работа состоит в том, чтобы сверкать в кадре разнообразием щетин и бодро рапортовать свежеиспечённым жёнушкам о том, что я мол в аэропорту, жди к обеду. А, ну и ещё у них телохранители. Три.
Потому что жизнь их полна опасностей — за ними бегают уволенные редактора, которые писали с миллиардерами в один горшок, да вот закон Димы Яковлева не позволил им стать миллиардерами, такие дела. Сами миллиардеры этого в упор не помнят, через что регулярно подвергают горемычных анастейш разным опасностям то в виде ножа к горлу, то в виде крепкого редакторского леща, что из них глупее — ещё вопрос. В общем, непросто живётся жёнам миллиардеров в перерыве между рекомендациями «поиграться со шрифтами».
С сексом тоже как-то не сложилось — только, понимаешь, они от наручников перешли к ванильному мороженому, как случился спойлер, после чего весь бдсм как-то испарился, а начались натурально семейные свары, точнее то, как их себе представляют самопальные американские писательницы. А именно, вот это — я готов, я не готов, и третье явление Ипполита. Непонятно только, почему собственно «уколы», и почему если эти «уколы» не делались, то в ответ такое удивление. А занимались бы, как раньше, спортивным али любительским бдсмом, и проблем было бы куда меньше.
В общем, если первые две части выглядели как учебник по созависимости в свободных отношениях, то третья выглядит как он же, только в семейных. Те же жирные тараканы бегают уже не по красным комнатам, а по, натурально, кухням, бигудей не хватает. Жалко, дело не дошло до дискурса вокруг поднятия стульчака. Это вам не пять миллионов долларов наличными в банке получать.
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Название фильма: Пятьдесят оттенков свободы
Оригинальное название: Fifty Shades Freed
Прокат в России фильма "Пятьдесят оттенков свободы": 8 февраля 2018 года
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О фильме "Пятьдесят оттенков свободы":
Продолжение истории отношений Анастейши и Грея.
В ролях всё те же: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан.
Режиссёр: Джеймс Фоули.
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