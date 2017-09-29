Рецензия: Чего вам ещё надо

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 29 сентября 2017

«Заложники» рассказывают реальную историю 83 года про захват советского самолёта, летевшего из Тбилиси в Ленинград. Небольшая группа людей, в основном состоящая из грузинских студентов, решила таким образом сбежать из Советского Союза в Турцию, которая была в 15 минутах полёта. Но план оказался дырявый, обстоятельства подвели на всех уровнях, и в результате всё закончилось спонтанной, кровавой перестрелкой и смертной казнью почти всех выживших захватчиков. Советские газеты назвали их предателями, террористами и наркоманами, и даже сейчас их так называет русская «Википедия», в знакомой безапелляционной манере.

Среди многих достоинств фильма — он технически твёрдо и красиво сделан. Картинкой, звуком, монтажом — хорош во всём. В нём почти финчеровское внимание к деталям и невероятно долгое, рискованное нагнетание, которое, как ни странно, успешно работает. И оно весьма аутентично времени (хотя странное решение в отечественном прокате дублировать грузинский заметно его портит).

Но самое важное достижение «Заложников» — это не романтическая трагедия в духе Бонни и Клайда, как могло показаться до премьеры, и не пропаганда. Здесь даже нет какой-то сильно выраженной ненависти к Союзу, несмотря на многие яркие сцены. Оно смотрит шире. Пытается говорить про универсальные вещи. Не только про нас и для нас. Оно не романтизирует героев, но и не выставляет их сборищем отбросов, наркоманов и тунеядцев. Оно смотрит глубже. Не делит мир на чёрное и белое, а старается показать живых, наивных людей с их противоречивыми желаниями, одновременно задаваясь вопросом: почему эти молодые люди, у которых по советским меркам «было всё», настолько хотели сбежать из страны, что решили угнать самолёт, вооружившись пистолетами и гранатами. Почему? Да, виден автор, и да, видна его позиция — особенно в финале, когда «Заложники» становятся ещё историей про соразмерность поступка и наказания, а также отсутствие какой-либо человечности у власти (чем, кстати, страшно актуальны для России и не только).

Но риторических вопросов так много и ответов прямым текстом так мало, что картина остаётся полемичной до самого конца. Притом она не только задаётся вопросами, что такое свобода, и чего она стоит, но, прежде всего, почему о ней вообще начинают думать.