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Ты должен был уйти | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Промо-ролик New :: 16.06.20

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Все ролики фильма "Ты должен был уйти" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Ты должен был уйти
Оригинальное название: You Should Have Left
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Ты должен был уйти":

Кевин Бейкон и Аманда Сейфрид в ужастике о сценаристе, который решает уединиться с семейством в лесном доме, который явно не рад гостям.

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Ты должен был уйти:

Ты должен был уйти
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 10
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Артемис Фаул: Артемий Артемьевич

Осколок ушедшей эпохи долгоиграющих детских франчайзов, когда подобные книжки экранизировали дюжинами каждый год. Благодаря каким-то невероятным усилиям Брана получил последний шанс в отделе детской фантастики, которому уже нечего было терять

Личная жизнь: Уходя уходи
В отличие от «Дряни» всё ограничилось довольно голословным концептом, быстро забывшим про комедию, но драму так и не додумавшим

Джуди и Панч: Бей сильнее
Панчлайн здесь один — тот самый неожиданный взмах топора, а кроме него осталась только декламация прав с трибуны

Рик и Морти: Сезон 4: Альтернативное
Сезон поделили на две неравные части с четырьмя месяцами перерыва, но, к счастью, вторая половина оказалась куда лучше первой

Космические силы: Ради мира во всём мире
Оставив в стороне комедию про придурков, авторы массированно шутят про науку, космос, военный космос, китайские спутники и неудачные запуски
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Ты должен был уйти, You Should Have Left
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14 июня, воскресенье

Артемис Фаул, Artemis Fowl
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Я знаю, что это правда, I Know This Much Is True
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Лучшие комментарии:
Артемис Фаул : Нееет | BadGary
Это было ужасно. Причем ужасно абсолютно все. Вроде и актеры неплохие, но играли они как будто каждому в пятую точку поместили ежа... далее

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