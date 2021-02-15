Название сериала: Ваша честь

Оригинальное название: Your Honor

О сериале "Ваша честь":

Брайан Крэнстон в сериале о дотошном судье, который стремится вникать во все детали дел в районе Нового Орлеана, где властвует банда. Однажды его сын попадает в смертельное ДТП с сыном босса итальянской мафии, так судья попадает меж двух огней.