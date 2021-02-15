|
Ваша честь | Трейлеры
о сериале: кадры: 8 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 15.02.21
Название сериала: Ваша честь
Оригинальное название: Your Honor
Планы выпуска: 2020 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Сериалы » Детективные
... » Драматические
... » Криминальные
О сериале "Ваша честь":
Брайан Крэнстон в сериале о дотошном судье, который стремится вникать во все детали дел в районе Нового Орлеана, где властвует банда. Однажды его сын попадает в смертельное ДТП с сыном босса итальянской мафии, так судья попадает меж двух огней.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Ваша честь:
Дикая парочка: Деревенская мелодрама
Опасный соблазн: Секс — это опасно
Дорогие товарищи!: Конец оттепели
Экспансия: 5 сезон: Я твой мать
Заступник: Аста ла виста
14 февраля, воскресенье
Отечественный прокат впервые за месяц сменил лидера, и хотя все без исключения игроки в итоге не достигли прогнозных результатов...
13 февраля, суббота
12 февраля, пятница
11 февраля, четверг
|
|
|
|
|
«Дьявол в деталях», отзыв «Душа», отзыв «Экспансия», 5 сезон, отзыв «Охотник на монстров», отзыв «Огонь», отзыв «Чудо-женщина 1984», рецензия «Опасный соблазн», отзыв «Дикая парочка», отзыв «Воздушный бой», отзыв «Земля кочевников», отзыв «Дорогие товарищи!», отзыв «Беги, прячься, борись», отзыв «Фрагменты женщины», отзыв