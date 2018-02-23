Кинотеатр «Пионер» оштрафован за показ «Смерти Сталина» По решению мирового суда московский кинотеатр «Пионер», прославившийся после демонстрации запрещённого в России нашумевшего британского релиза «Смерть Сталина»...

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