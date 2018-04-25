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Название фильма: Женщина идет впереди

Оригинальное название: Woman Walks Ahead

О фильме "Женщина идет впереди":

История Кэтрин Уэлдон, художника-портретистка из Бруклина 1890-х годов, которая отправилась в индейскую резервацию в Южной Дакоте, чтобы нарисовать портрет местного вождя по кличке Сидящий Бык, и жила там несколько лет, помогая индейцам бороться за права на свои земли. В ролях: Джессика Честейн, Сэм Рокуэлл.