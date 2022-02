Отрывок New :: 28.01.22

Поставьте фильму оценку!

Название сериала: Женщина в доме напротив девушки в окне

Оригинальное название: Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

О сериале "Женщина в доме напротив девушки в окне":

Кристен Белл в мини-сериале «Нетфликс» сильно по мотивам сюжета, экранизированного в фильме «Женщина в окне». Тоже комедийно-детективный триллер вокруг сидящей на лекарствах и алкоголе героини, которая не очень понимает, что вокруг реально, а что нет.

Написать отзыв: