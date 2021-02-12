Рецензия: Деревенская мелодрама

Роман КОРНЕЕВ , 12 февраля 2021

Спустя 12 лет после «Сомнения» Джон Патрик Шейнли возвращается в кино со своей новой пьесой «Дикая парочка», которая не столько дикая, сколько деревенская и сколько ирландская. Но это всё ещё такая же неловкая и местами излишне театральная пьеса, отчего восприятие фильма всё время скачет. Если первую половину ты воспринимаешь как такой бесконфликтный пасторальный ответ «Деревенской эллегии», в которой деревенские тоже плачут, но не потому что они такие несчастные и обездоленные, напротив, их жизнь настолько хороша, что аж слёзы наворачиваются. Здесь настолько нет проблем, что их приходится выдумывать, как с этими воротами, этим стародавним конфликтом и этими массовыми смертями. Хотя, поскольку ирландец не может не рассказывать истории, то он обязательно вернётся, даже если его об этом не просили.

Но где-то в промежутке между рассуждениями Эмили Блант о солнце и поисками Джейми Дорнаном маминого кольца история, вдруг внезапно встрепенувшись, снова вспоминает, что она на самом деле — не сценарий мелодрамы, а пьеса с двойным дном, и потому усиленно начинает выпихивать в самый центр повествования то вставного американского кузена с его тачкой и его Нью-Йорком, то стрёмную историю про пчелу, то очередные похороны, которые здесь как главный сюжетный ход на все времена. Всего их проходит перед нашими глазами три штуки, не считая походов в церковь, которые, впрочем, не показывают (церковной тематики хватило в скандальном «Сомнении», да и зачем тут это). А показывают очередной дождь, который тут работает вторым двигателем сюжета после похорон. И ведром воды за шиворот вух!

Так зрителю бесплатно достаётся ещё и гротесковая комедия о в кои-то веки традиционных гендерных ролях с ружьём, собакой, овцами, коровами, лошадью и такой-то матерью, что невероятно (на самом деле, без шуток) мило, но так же невероятно нелепо. Колечко обязательно сыщется, в самолёт подсядет симпатичная попутчица, песенка (ничуть не в стиле «Твин Пикса») споётся аж трижды, включая титры, в общем, к моменту красивого ухода в закат все будут довольны. Дорнан больше не оттенок серого, Блант больше не грань будущего, а наши старики будут жить с нами вечно, хитро подсматривая откуда-то из-за плеча. А Америка, что Америка, как ни щурься, с другого берега неразглядна страна далёкая.