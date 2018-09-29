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Дикая жизнь | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 29.09.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Дикая жизнь
Оригинальное название: Wildlife
Прокат в России фильма "Дикая жизнь": 18 октября 2018 года
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О фильме "Дикая жизнь":
Драма про развод родителей с точки зрения их сына, дебютная режиссёрская работа Пола Дано. По роману Ричарда Форда.
В ролях: Джейк Гилленхааль, Кэри Маллиган.
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