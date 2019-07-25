|
Куда ты пропала, Бернадетт? | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 5 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках New :: 25.07.19
Название фильма: Куда ты пропала, Бернадетт?
Оригинальное название: Where'd You Go, Bernadette
Прокат в России фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?": 5 сентября 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Куда ты пропала, Бернадетт?":
Кейт Бланшетт в мелодраме Ричарда Линклейтера о том, как семейка разыскивает запропавшую мамочку.
В прочих ролях: Билли Крудап, Кристен Уиг, Лоуренс Фишберн.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Куда ты пропала, Бернадетт?:
Король Лев: Жизнь это плоский круг
Галерея: Comic-Con 2019
Анна: Белый воробей
Мёртвые не умирают: Молодым тут не место
Очень странные дела: 3 сезон: Мелкие в опасности
Ведьмак, Witcher new
» Тизер
24 июля, среда
23 июля, вторник
|
|
|
|
|
«Король Лев», рецензия «Человек-паук: Вдали от дома», рецензия Comic-Con 2019, фоторепортаж «Анна», отзыв «Люди в чёрном 4», рецензия «История игрушек 4», отзыв «Дитя робота», отзыв «Чернобыль», отзыв «Очень странные дела», 3 сезон, отзыв «Курск», рецензия «Тьма», 2 сезон, отзыв «Мёртвые не умирают», отзыв