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Колесо Времени | Трейлеры
Трейлер New :: 03.09.21
Название сериала: Колесо Времени
Оригинальное название: Wheel of Time
Планы выпуска: 2021 год
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О сериале "Колесо Времени":
Розамунд Пайк в роли леди Морейн в сериале «Амазон» по первому роману Роберта Джордана из цикла «Колесо Времени», описываюшего фэнтэзийный мир, в котором всё повторяется, и сейчас все ждут появления Возрождённого Дракона — мужчины-мага в мире, где магия плетений доступна только женщинам, именуемым Айз Седай, а мужчины при попытке припасть к своей половине источника магии неминуемо сходят с ума от присущей тому порчи.
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