Название сериала: Колесо Времени

Оригинальное название: Wheel of Time

О сериале "Колесо Времени":

Розамунд Пайк в роли леди Морейн в сериале «Амазон» по первому роману Роберта Джордана из цикла «Колесо Времени», описываюшего фэнтэзийный мир, в котором всё повторяется, и сейчас все ждут появления Возрождённого Дракона — мужчины-мага в мире, где магия плетений доступна только женщинам, именуемым Айз Седай, а мужчины при попытке припасть к своей половине источника магии неминуемо сходят с ума от присущей тому порчи.