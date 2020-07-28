Русский трейлер New :: 28.07.20

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Название сериала: Мы те, кто мы есть

Оригинальное название: We Are Who We Are

О сериале "Мы те, кто мы есть":

Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем») представляет мини-сериал о дружбе и взрослении двух подростков на американской военной базе в Италии.

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