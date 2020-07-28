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Мы те, кто мы есть | Трейлеры
о сериале: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 28.07.20
Название сериала: Мы те, кто мы есть
Оригинальное название: We Are Who We Are
Планы выпуска: 2020 год
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Мы те, кто мы есть":
Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем») представляет мини-сериал о дружбе и взрослении двух подростков на американской военной базе в Италии.
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Мы те, кто мы есть:
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