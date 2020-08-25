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Вратарь галактики | Трейлеры
о фильме: кадры: 11 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
О съёмках 2 New :: 25.08.20
Прокат в России фильма "Вратарь галактики": 27 августа 2020 года
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... » Фантастика
О фильме "Вратарь галактики":
Отечественный космокомикс. Над Москвой завис инопланетный корабль, на котором, инопланетяне, в перерыве между галактическими войнами, играют в космобол.
Режиссёр: Джаник Файзиев. Оператор: Максим Осадчий. В ролях: Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров.
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Вратарь галактики:
Гренландия: Ненужное
Час истины: Пять стадий
Агент Ева: Киллером, Вава, киллером
Проект Пауэр: Корпорация Власть
Ассистент звезды: Продюсер с человеческим лицом
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