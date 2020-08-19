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Вратарь галактики | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Финальный трейлер New :: 19.08.20


Все ролики фильма "Вратарь галактики" (5)

 
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Прокат в России фильма "Вратарь галактики": 27 августа 2020 года
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        ... » Фантастика
О фильме "Вратарь галактики":

Отечественный космокомикс. Над Москвой завис инопланетный корабль, на котором, инопланетяне, в перерыве между галактическими войнами, играют в космобол.

Режиссёр: Джаник Файзиев. Оператор: Максим Осадчий. В ролях: Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров.

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Вратарь галактики:

Вратарь галактики
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 11
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Проект Пауэр: Корпорация Власть
Новым словом в комиксах фильм не оказывается, а оказывается вполне проходным, пусть и бодрым боевичком с, почему-то, спецэффектами

Американский огурчик: Дежурная сатира
Простейшая, неровная драматургия, от диалогов до конфликтов. Она не даёт фильму выбора, кроме как быть театрально-телевизионной постановкой

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Мой создатель: Отец робота
Пока картинка повторяет сто раз показанное, герои вместо того, чтобы бытовой драмой давить на жалость, вызывают только раздражение

Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Герои стали менее самовлюблёнными, а сам сериал большую часть времени удачно лавирует между жанрами, но делает это достаточно бесцельно
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