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Вратарь галактики

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Космобольцы-добровольцы

Роман КОРНЕЕВ, 29 августа 2020
Рецензия

Первое, что нужно знать о «Вратаре Галактики» — что это не про космобол. Второе, что нужно знать о «Вратаре Галактики»: название в нём — самая ужасная часть, остальное заметно лучше. Третье, что нужно знать о «Вратаре Галактики» — фильм этот не имеет никакого отношения к творчеству братьев Андреасянов, хотя и очень похож. Четвёртое, что нужно знать о «Вратаре Галактики» — времена, когда Джаник Файзиев снимал под крылом у Эрнста «Турецкий гамбит» и «Адмиралъ», давно прошли, и после позорного «Августа. Восьмого» он занимается исключительно бесконечным продюсированием отечественного сериалостроения, то есть как режиссёр он умер больше десяти лет назад. Ну и наконец последнее, что нужно знать о «Вратаре галактики» — это не один фильм, а два.

Для начала — это подростковая околофантастическая комедия в стиле «Детей шпионов» (мы дожили до того, что спецэффекты нынче так дёшевы, что то, что за океаном за три копейки снимали двадцать лет назад, теперь может себе позволить и продюсер Сельянов на деньги Минкульта). Тут в кадре поминутно шутят, периодически случается мимими, визуально всё такое игрушечное, и даже взрослые персонажи валяют дурака в самый ответственный момент, особенно когда начинают шутить про сись... эээ... про то, что обниматься не страшно.

И одновременно перед нами вполне конвенциональный комикс а-ля Марвел (одна из героинь вообще смесь Гаморы и Мистик), в котором у главгероя есть суперсила, в кадре есть учитель и главзлодей, за главным героем ухлёстывают сразу две девицы в обтягивающем, имеется также традиционный вотэтоповорот в стиле «я твой отец» (могло быть и два, но как-то постеснялись), а вокруг образуется целая ватага валькирий и присных «атлетов», которые при прочих равных вполне себе составили бы достойную альтернативу хотя бы тому же Сарику, но.

Это же не два фильма, а один. Тут Миронов то серьёзен, то шутит, в кадре то драма-драма, то снова цирк с конями и Ефремовым, а в конце вообще всё смешалось, люди, кони и наташи. То есть для детского кино слишком много серьёзных щей и пралюбофь, для взрослого кино слишком много хиханек, как будто авторы так до конца и не определись, что именно снимаем. Вот и получилось, что получилось.

Вратарь галактики


 
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Прокат в России фильма "Вратарь галактики": 27 августа 2020 года
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        ... » Фантастика
О фильме "Вратарь галактики":

Отечественный космокомикс. Над Москвой завис инопланетный корабль, на котором играют в космобол с целью курощения главзлодея.

Режиссёр: Джаник Файзиев. Оператор: Максим Осадчий. В ролях: Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров.

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Вратарь галактики:

Вратарь галактики
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 11
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Вратарь галактики: Космобольцы-добровольцы
Для детского кино слишком много серьёзных щей, для взрослого кино слишком много хиханек, авторы так до конца и не определись, что снимаем

Выбивая долги: Понты
Фильм строит из себя криминальную трагедию, оставаясь дешёвым телевизионным мылом, которое безосновательно срывается в ультранасилие

Гренландия: Ненужное
Когда остаются только руины, всё это окончательно становится пилотом постапокалиптического сериала. Но в 2020 году они перестали быть актуальными

Сила стихии: Можно я уже сдохну?
Актёры хорошо играют, но они попали в фильм, из которого не получается ни герметический боевик, ни даже криминальная комедия

Час истины: Пять стадий
За всеми наркоманами-педофилами-беглыми реальные подсказки теряются так же неминуемо, как и большинство трупов в этом фильме
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