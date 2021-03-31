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Поколение Вояджер | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 31.03.21

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Все ролики фильма "Поколение Вояджер" (7, из них 7 новых)

 
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Название фильма: Поколение Вояджер
Оригинальное название: Voyagers
Прокат в России фильма "Поколение Вояджер": 22 апреля 2021 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Поколение Вояджер":

Колин Фаррелл и Тай Шеридан в социальной нф-мелодраме Нила Бёргера («Дивергент») о том, как генномодифицированная с целью контроля эмоций команда корабля смены поколений идёт вразнос в стремлении вернуть себе утерянные острые ощущения.

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Поколение Вояджер:

Поколение Вояджер
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 14
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Гениальное ограбление: Всё нормально
В меру предсказуемое, уютное кино со своими чеховскими ружьями, которые сначала неловко вставляются в сюжет, а потом выстреливают

Годзилла против Конга: В сверхтяжёлом весе + подкаст
Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками, но всё бесполезно

Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст
Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой

Никто: Наши за границей
В начале идёт прекрасная, завершённая короткометражка со своим посылом и удачным твистом. А потом начинается собственно кино

Поступь хаоса: Говорите громче
В кино мы видим ровно ту же кашу, которой изобилует любая недавняя попытка написать или же снять подростковую фантастику
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