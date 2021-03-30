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Поколение Вояджер | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Русский TV-ролик 2 New :: 30.03.21

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Все ролики фильма "Поколение Вояджер" (5, из них 5 новых)

 
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Название фильма: Поколение Вояджер
Оригинальное название: Voyagers
Прокат в России фильма "Поколение Вояджер": 22 апреля 2021 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Поколение Вояджер":

Колин Фаррелл и Тай Шеридан в социальной нф-мелодраме Нила Бёргера («Дивергент») о том, как генномодифицированная с целью контроля эмоций команда корабля смены поколений идёт вразнос в стремлении вернуть себе утерянные острые ощущения.

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Поколение Вояджер:

Поколение Вояджер
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 14
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Годзилла против Конга: В сверхтяжёлом весе + подкаст

Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками в кадре. Но степень уворованности и самопародийности каждой из этих историй не уступит ни одному из трёх приквелов

Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст
Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой

Никто: Наши за границей
В начале идёт прекрасная, завершённая короткометражка со своим посылом и удачным твистом. А потом начинается собственно кино

Поступь хаоса: Говорите громче
В кино мы видим ровно ту же кашу, которой изобилует любая недавняя попытка написать или же снять подростковую фантастику

Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
Ладно бы авторы осознавали собственную неспособность снимать, уйдя в осознанную самопародию. Нет, ребята предельно серьёзны
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Нечестивые, Unholy
постеров: 1
» Русский трейлер

Поколение Вояджер, Voyagers new
постеров: 1, кадров: 14
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» Русский TV-ролик 2
» Русский TV-ролик
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» Трейлер

29 марта, понедельник
Бокс-офис США: «Никто» показывает сильный старт в ожидании «Годзиллы против Конга»
Поскольку за океаном «Годзилла против Конга» выходит лишь неделю спустя , текущий уикенд в кинотеатрах США и Канады выдался спокойным...
Трейлеры, кадры, постеры:

Гнев человеческий, Wrath of Man new
постеров: 1, кадров: 10
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постеров: 2, кадров: 11
» Русский трейлер
» Трейлер

28 марта, воскресенье
Кинокасса России: «Годзилла против Конга» разогревает прокат
Лидер отечественного проката был на неделе очевиден — давно у нас не было заметных голливудских тяжеловесов не детского репертуара...
Трейлеры, кадры, постеры:

Годзилла против Конга
Годзилла против Конга, Godzilla vs. Kong
Прокат в России: 25 марта 2021 года
» Подкаст «Мы ругаем»
» Международный трейлер
» Минутный трейлер

27 марта, суббота

Отряд Самоубийц: Миссия Навылет, Suicide Squad 2
» Русский трейлер
» Трейлер R
» Трейлер

Чернобыль
» О съёмках

Девятаев
постеров: +1
» Трейлер

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