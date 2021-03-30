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Поколение Вояджер | Трейлеры
о фильме: кадры: 14 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Русский тизер New :: 30.03.21
Название фильма: Поколение Вояджер
Оригинальное название: Voyagers
Прокат в России фильма "Поколение Вояджер": 22 апреля 2021 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Поколение Вояджер":
Колин Фаррелл и Тай Шеридан в социальной нф-мелодраме Нила Бёргера («Дивергент») о том, как генномодифицированная с целью контроля эмоций команда корабля смены поколений идёт вразнос в стремлении вернуть себе утерянные острые ощущения.
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