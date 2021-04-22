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Поколение Вояджер

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Руки убрал

Роман КОРНЕЕВ, 22 апреля 2021
Рецензия

В синопсисе «Поколения Вояджер» насмотренный зритель попытается углядеть кто «Высшее общество», кто «Повелителя мух», а кто и «Детей кукурузы». А что, группа недосоциализированных подростков на корабле смены поколений бросается во все тяжкие, дорвавшись до новых ощущений на фоне отмены синей жидкости и попутно избавляясь от остатков контроля со стороны единственного взрослого на борту в лице Колина Фаррелла и всё заверте. К сожалению для ценителей всех означенных выше классических сюжетов, режиссёр фильма Нил Бёргер известен широкой публике в основном фильмом «Дивергент», и в таком разрезе только что пересказанная вводная формулируется немного иначе.

Кучка не видевших белого света фактически биороботов с приставленным к ним фрустрированным тяжким прошлым одиночкой отправляется в космос, где немедленно выясняется, что хвалёная подготовка «первого поколения» полностью провалена. Они соблюдают малейшие приличия лишь по окрику и до начала синдрома отмены. Потом они вполне предсказуемо хватаются кто за писюна, кто за скальпель, кто за пушку посерьёзнее, и ну бить друг друга ногами. Ну то есть чистый «Дивергент» за минусом ну совершенной безликости всех участников, коих различать даже к концу фильма приходится чисто по поведению — кто от кого бежит. По сути, весь сюжет в итоге сводится к местному детективу с камерами наблюдения и немудрящим местным выборам (почему-то без соблюдения тайны голосования), которые в итоге проистекают несколько раз, в чём по итогу и состоит мораль, мол, анархия плохо, закручивание гаек плохо, демократия — хорошо.

Поколение Вояджер

Однако даже за этим немудрящим сюжетом можно высмотреть и кое-какие интересные для культуролога-любителя моменты, что называется, повесточки, которые позволяют авторам чуть ли не против собственной воли проговаривать то, что они бы с удовольствием не обсуждали вовсе или же обсуждали бы с совсем другим уклоном. А именно, заметьте, авторы явно с пониманием относятся к вот этому вот «руки из-под одеяла убрал» и прочему нео-викторианству, мол, смотрите, секс — это грязно и вообще хороший был план, годный, вот только людишки как всегда подводят, ввиду собственного несовершенства.

Другое дело, что авторами почитается за негодную реализация вот этого вот стремления современного общества оградить взрослых от взрослого контента, дескать, перегибы на местах погубили хороший план. Ещё смешнее внезапно наступившая в финале всеобщая благость с седыми старушками, обнимающими самозародившихся внуков на фоне дивного нового мира. А всего-то и надо, что закенселить в вакуум всяких там супремасистов и устроить правильное, годное голосование. Ну, и харрасмент запретить. Получается, что проблема была не с синей жидкостью и отсутствием социализации, а в отдельных плохих людях, которых стоит убить — и сразу заживём. Вот такая нынче повесточка. А на большее авторов бы всё равно не хватило.

Поколение Вояджер


 
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Название фильма: Поколение Вояджер
Оригинальное название: Voyagers
Прокат в России фильма "Поколение Вояджер": 22 апреля 2021 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Поколение Вояджер":

Колин Фаррелл и Тай Шеридан в социальном молодёжном нф-триллере Нила Бёргера («Дивергент») о том, как генномодифицированная с целью контроля эмоций команда корабля смены поколений идёт вразнос в стремлении вернуть себе утерянные острые ощущения.

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Поколение Вояджер:

Поколение Вояджер
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 14
трейлеры: 10

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