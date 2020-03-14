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Вивариум | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 14.03.20
Название фильма: Вивариум
Оригинальное название: Vivarium
Прокат в России фильма "Вивариум": 2 апреля 2020 года
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О фильме "Вивариум":
Имоджен Путс и Джесси Айзенберг в герметическом триллере о парочке, застрявшей в сюрреалистической субурбии.
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