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Добро пожаловать в рай | Трейлеры
о фильме: кадры: 15 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 15.01.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Добро пожаловать в рай
Оригинальное название: Vice
Прокат в России фильма "Добро пожаловать в рай": 16 апреля 2015 года
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Добро пожаловать в рай":
Будущее. Люди придумали секс-андроидов, у которых постоянно стирается память. Но однажды этого не происходит, и девушка вспоминает всё, что с ней делали.
В главных ролях: Эмбир Чилдерс, Брюс Уиллис, Томас Джейн.
Режиссёр: Брайан А. Миллер.
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