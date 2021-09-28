  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #15: «Дюна» Дени Вильнёва

Веном 2 | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 3 New :: 28.09.21

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Веном 2" (9, из них 5 новых)
Ссылки по теме:
Киноблог » Кинокасса России: «Веном» не сдаётся «Хэллоуину»
Киноблог » Кинокасса России: «Веном» лидирует на фоне масс-старта

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Веном 2
Оригинальное название: Venom: Let There Be Carnage
Прокат в России фильма "Веном 2": 30 сентября 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Блокбастеры » Кинокомиксы
О фильме "Веном 2":

Энди Сёркис в режиссёрском кресле продолжения совместных приключений Эдди Брока и внеземного паразита Венома в одном теле.

В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Наоми Харрис.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Веном 2Спенсер: Тайна принцессы ДианыАллея кошмаровХолодный расчётПрошлой ночью в СохоВечныеДюнаНе время умирать
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаХолодный расчётДюнаЛегенда о зеленом рыцареОтряд Самоубийц: Миссия НавылетВоспоминанияВремяЧёрная вдова

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Кино-комикс":
Веном 2 О съёмках 3
» О съёмках 2
» Отрывок
» Репортаж с премьеры
» О съёмках
Вечные IMAX-трейлер
Шан-Чи и легенда Десяти колец Превью
» Музыкальный ролик
Отряд Самоубийц: Миссия Навылет Вопросы и ответы
Шан-Чи и легенда Десяти колец Онлайн-интервью
Kingsman: Начало Русский трейлер 5
» Трейлер R
Шан-Чи и легенда Десяти колец Минутный TV-ролик
Человек-паук: Нет пути домой Русский тизер-трейлер
» Тизер-трейлер
 
Новые трейлеры:
Веном 2 О съёмках 3
» О съёмках 2
» Отрывок
Семейка Аддамс: Горящий тур Музыкальный ролик
» Отрывок
Ведьмак Отрывок, сезон 2
» Промо-ролик, сезон 2
Очень странные дела 4 сезон, превью
Армия воров Русский трейлер
» Трейлер
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Трейлер
Вестсайдская история TV-ролик 2
Параллельные матери Трейлер 2
» Русский трейлер
» Трейлер
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2022
Новинки кино: 2021 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2022
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Веном 2:

Веном 2
постеры фильма: 5
кадры из фильма: 2
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

Дюна: Мессии Дюны + подкаст

Обилие почти не описанного в книге Каладана и разнообразных построений на плацу - чисто вильнёвская тема, он даже на пустынной Дюне умудрился сумрачного туману напустить, смонтировав всё максимально неспешно

Мужские слёзы: Классика
Старомодный вестерн, где машины легко заменить лошадьми, но ничего не поменяется. Уютный, жанрово размытый, житейский

Холодный расчёт: Узники совести
Самоповторы — это либо отчаяние, либо стиль. У Шредера явно второе. Ему удобно создавать истории вокруг травмированных персонажей

Бестселлер: Дедушка старенький, ему всё равно
Посвящение отцу получается главным мессаджем, что делает фильм одновременно и в хорошем, и в плохом смысле скромным

Сколько стоит жизнь?: Фонд сломан
Зная традиционную схему душеспасительных ЖЗЛ-драм, несложно догадаться о драматургии фильма
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Веном 2, Venom: Let There Be Carnage
» О съёмках 3
» О съёмках 2
» Отрывок
» Репортаж с премьеры
» О съёмках

Семейка Аддамс: Горящий тур, Addams Family 2
» Музыкальный ролик
» Отрывок
» Промо-ролик
» TV-ролик

27 сентября, понедельник
Бокс-офис США: «Шан-Чи» ставит постковидный рекорд сборов, «Дюна» продолжает покорять мир
Заокеанский прокат, уже месяц живущий при единоличном лидере, пережил под занавес этой затяжной монополии очередное падение сборов...

26 сентября, воскресенье
Кинокасса России: «Дюна» собирает миллиард
Российский прокат, несмотря на обилие премьер, продолжает собирать за счёт единственного релиза, которому достаётся две трети общей кассы выходных...

25 сентября, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Армия воров, Army of Thieves
» Русский трейлер
» Трейлер

Ведьмак, Witcher
» Промо-ролик, сезон 2
» Отрывок, сезон 2

Очень странные дела
Очень странные дела, Stranger Things
» 4 сезон, превью

24 сентября, пятница

Параллельные матери, Madres paralelas new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер 2
» Русский трейлер
» Трейлер

Спенсер: Тайна принцессы Дианы, Spencer
» Трейлер

Вестсайдская история, West Side Story new
постеров: 2, кадров: 14
» Русский трейлер 2

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Дюна», рецензия + подкаст . «Холодный расчёт», рецензия . «Шан-Чи и легенда Десяти колец», отзыв . «Кэндимен», отзыв . «Петровы в гриппе», отзыв . «Аннетт», отзыв . «Рик и Морти», 5 сезон, отзыв . «Воспоминания», подкаст . «Мужские слёзы», отзыв . «Бестселлер», отзыв . «Легенда о зелёном рыцаре», рецензия . «Сколько стоит жизнь», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Дюна", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Холодный расчёт", "Иван Денисович", "Клаустрофобы 2: Лига выживших", "My Little Pony: Новое поколение", "Босс-молокосос 2", "После пробуждения"
Новинки кино 2021: "Веном 2", "Не время умирать", "Семейка Аддамс: Горящий тур", "Монстры на каникулах: Трансформания", "Неисправимый Рон", "Французский вестник", "Хороший, плохой, коп", "Хэллоуин убивает", "Последняя дуэль"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   