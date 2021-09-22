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Веном 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 5 | постеры: 5 | в ролях
О съёмках New :: 22.09.21
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Название фильма: Веном 2
Оригинальное название: Venom: Let There Be Carnage
Прокат в России фильма "Веном 2": 30 сентября 2021 года
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О фильме "Веном 2":
Энди Сёркис в режиссёрском кресле продолжения совместных приключений Эдди Брока и внеземного паразита Венома в одном теле.
В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Наоми Харрис.
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