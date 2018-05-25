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Апгрейд | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 25.05.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Апгрейд
Оригинальное название: Upgrade
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Фантастика
О фильме "Апгрейд":

Фантастический триллер про технофоба, живущего в полностью технологическом мире и мстящего за убийство жены с помощью экспериментального чипа-импланта под названием Стем. Режиссёр: Ли Уоннелл.

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Апгрейд:

Апгрейд
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Хан Соло: Звездные войны. Истории: «Сокол Тысячелетия» на штрафстоянке

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