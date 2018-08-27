Рецензия: Бионическое

Роман КОРНЕЕВ , 27 августа 2018

Ценителям жанрового кино Ли Уоннелл известен прежде всего по франшизам «Пила» и «Астрал», настолько знаковым и многосерийным, что отдельное удивление вызывает тот небанальный факт, что собственно в режиссёрском кресле, несмотря на активное участие в судьбе более чем десятка фильмов, он до сих пор успел побывать лишь однажды — на третьем «Астрале», остальное время ограничиваясь в титрах формальными позициями исполнительных продюсеров, авторов идеи, в крайнем случае — сценаристов. Понятно, что они с Джеймсом Ваном на самом деле представляли собой полноценный творческий тандем, активно продолжавший работать непосредственно на съёмочной площадке, так что выступление Ли Уоннелла в сольном зачёте было вполне ожидаемо, но мало кто думал, что оно случится именно в жанре научной фантастики, куда логичнее было бы ожидать или хоррора, или хотя бы экшн-комедии, в которых он тоже успел засветиться.

«Апгрейд» в этом смысле мало того что неожиданнен, он ещё и довольно банален. С самого первого трейлера он представлял собой совершенно традиционную нф-малобюджетку, снятую в трёх интерьерах и с минимально-достаточным количеством шпецэффекта, такое в худшем смысле нетфликс-кино, очередное поднятое им с пола (хотя в данном случае эти ребята к проекту отношения не имеют), и единственное, что сразу цепляло в ролике, это операторские находки в момент «перехвата контроля». Для полноценного кинопроката этого было недостаточно, а для просмотра на видео — почему нет.

Итак, недалёкое будущее, главный герой, оказавшийся парализованным в результате странного нападения, получает шанс проапгрейдиться, чтобы отомстить за убиенную супругу. Достаточно банальный и даже заезженный заход, отсылающий, если хотите, аж к первому «Робокопу», тут вам и закадровая женщина-детектив, и безумный учёный, разве что будущее всё ближе, и фантастики в фильме всё меньше, в мире бионических протезов и машин с автопилотом «удивлять и развлекать» тут приходится картинкой.

Самая главная завлекалка тут (трейлер не соврал) именно в операторской работе, которая мастерски сочетает кульбиты камеры со своеобразным «субъективным» стедикамом, и она хороша даже при домашнем просмотре. Другое дело, что внезапная физическая мощь главгероя так и остаётся никак не объяснённой, ведь прямым же текстом сказано — больше никаких модификаций у мужика не было, и именно потому его выбрали для разработки.

Впрочем, это и не особо важно, потому что между экшн-сценами фильм действительно развивается именно как классическое неспешное нетфликс-муви, или, что важнее, как достаточно облегчённый вариант полнометражной серии «Чёрного зеркала» про, скажем так, идею собственного человеческого тела как идеального бионического протеза, купленного тем же стриминг-сервисом у забросивших идею бритишей. И большую часть хрометража для этого жанра «Апгрейд» оказывается или слишком надоедливым (вечное голосовое управление всего, включись-выключись, повторить три раза) или достаточно голословным, хотя и с должными отсылками к классике киберпанка.

По сути, лучше всего из этого заходит сцена в баре (и она же ближе всего к оригинальному творчеству Уоннелла), в остальном же только в финальной сцене фильм внезапно выруливает на уровень того самого «Чёрного зеркала», давая нормальное взрослое завершение, делающее весь просмотр небессмысленным, хотя там объяснялки не совсем бьются. Но всё равно от фильма останется именно операторская работа, и очень жаль, что в кино это почти никто и не видел.