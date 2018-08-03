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Закат цивилизации

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Анти-Терминатор

Роман КОРНЕЕВ, 3 августа 2018
Рецензия

На фоне череды творческих неудач, преследующих «Нетфликс» в их собственных кинопроектах, затяжное начало «Заката цивилизации», в лоб повторяющее собственный трейлер, играет с фильмом злую шутку, поскольку в своей затравочной трети это достаточно голословная антиутопия про стерильное будущее, где людей мучают видения о том, что мывсеумрём, после чего их с улыбками в стиле купленного «Нетфликсом» же «Чёрного зеркала» отправляют на сеанс психотерапии, а кто не все, того не одобряют расстроенные близкие, мол, чего же ты так с нами. Здесь есть точные моменты про современную жизнь «золотого миллиарда» и прочие социальные конструкты, но их слишком мало для полнометражки, а на одном Майкле Пенья, как показал «Человек-муравей 2» кино не вытащить.

Некоторое развитие сюжет получает, когда искомое нападение всё-таки случается, и тут бы главному герою изобразить выживальщика в стиле «я же говорил», однако внезапная крутость главгероя и внезапная слабость его насекомообразного визави оказываются повисшими в воздухе, в результате чего вторая треть надолго застревает теперь уже на фазе традиционного фантастического догонятельно-убегательного боевика, в каковом виде фильм тоже не блещет, а местами уже начинает и раздражать. При этом за весь хронометраж лишь единственная зацепка указывает нам на то, о чём на самом деле фильм — кадр с убитыми родителями и плачущими девочками, но это намёк, который вообще непонятен и ничем не выделяется из всех прочих видений.

Закат цивилизации

То есть опять же, если бы фильм до конца был боевиком, перед нами так бы и остался типичный проходной сайфай, короткометражка-переросток, гордящаяся умелым применением недорогих спецэффектов в четырёх локациях, в конце все уходят в закат, занавес, но тех немногих, кто всё-таки переборол себя и досмотрел до момента срывания масок (в прямом смысле), тут наконец-то ждёт приятный сюрприз, в котором фильм делает новый кульбит и оказывается эдаким анти-«Терминатором», со своей Сарой Коннор, своим Кайлом Ризом и даже финальной интонацией про «нет судьбы». Перевёртыш этот удивительным образом объясняет сразу все провисания начала, разве что так и непонятно, зачем вторжению эти дебильные скафандры, если особых сил они им по факту не добавляют, спецсредствами толком не обладают, а воздух (хоть вслух и звучит сомнение) им как бы ок.

В итоге и трагедия данной конкретной семьи раскрывается, и чувство вины именно играют, а не проговаривают, а сам фильм становится такой развёрнутой иллюстрацией к классической максиме про «если даже машина, робот, терминатор, смог осознать цену человеческой жизни, то может быть и мы, люди, сможем это сделать». И всё это было бы прекрасно и замечательно, если бы нападающие не продолжали и после главного твиста вести себя как звери, а жалости к убиенным было бы чуть побольше. Опять же сам главный антагонист остался и безымянным, и финал персонально для него не придумали вовсе, а спецэффекты в конце стали ну совсем дешёвыми. А так вопросов к авторам всё-таки слишком уж много — чего это они улетели, если заселён только этот несчастный городок, почему не было внятной обороны, хотя на то было полсотни лет, что стало с уцелевшими, но не улетевшими, их так и перебили? Всех, включая детей? Ответы на эти вопросы слишком неудобны для авторской концепции, и были отброшены скорее из банальной сценарной лени (там её много, что и производит общее впечатление нежизнеспособности сюжета в первой трети). Однако, повторюсь, финал многое позволяет простить и получить от него вполне приличное удовольствие для любителей жанра, и своё слово в нём кино явно говорит, что в наше время становится всё более непросто и нечасто.

Закат цивилизации


 
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Название фильма: Закат цивилизации
Оригинальное название: Extinction
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Фантастика
О фильме "Закат цивилизации":

Фантастический триллер Netflix про спасение от инопланетных захватчиков.

В ролях: Майкл Пенья, Лиззи Каплан, Майк Колтер.

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