Поскольку за океаном «Годзилла против Конга» выходит лишь неделю спустя , текущий уикенд в кинотеатрах США и Канады выдался спокойным...

Лидер отечественного проката был на неделе очевиден — давно у нас не было заметных голливудских тяжеловесов не детского репертуара...