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Неистовый

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Их жизни не важны

Роман КОРНЕЕВ, 5 августа 2020
Рецензия

«Неистовый» в трейлере и завязке отчаянно педалирует собственную остросоциальность, мол, вот что бывает, когда доведут человека, хотя по нынешним временам Рассел Кроу и семейка главных героев — слишком срежнестатистические для подобных претензий. В эпоху BLM никого не волнуют проблемы несчастных белых цисгендерных менеджеров среднего звена, пусть они хоть полгорода разнесут. Да и то сказать, что это за проблемы? Уволил начальник и ушла коза-клиентка? Развод и девичья фамилия? Брат живёт с тобой в одном доме во грехе, весь день смотрит телевизор и умничает? Да господи боже мой. По сути, весь начальный пар фильм быстро спускает в свисток унылого современного урбанизма, мол, весь вред от пробок. Но пробки — это неинтересно, хотя именно в такой пробке снесло крышу героя Майкла Дугласа в классике «С меня хватит», но там юыди другие времена, да и Джоэл Шумахер сумел создать атмосферу звенящего надрыва в голове сорвавшегося с катушек белого парня, и масштаб происходящего был соответствующий.

Тут же рандомный хмырь гоняется по городу на рычащем траке и учительствует по ерунде (его там туча народу оббибикало походу, что-то он на них не срывался). Мотивация его остаётся неизвестной (ну уволили и уволили, дальше что?), жестокость — необоснованной (обидели мышку, написяли в норку), таланты убивать всех налево-направо — непонятно, откуда взявшимися, да и в целом антагонист дерётся, потому что дерётся, он выступает абстрактным злом, которому банально везёт не влететь в ближайший столб или не схлопотать маслину от копа. Харизмы в нём нет, истории никакой за ним не стоит, смысла в его действиях немного, ну учитель на дороге и учитель на дороге. Мало ли таких жлобов встретишь в плохой день.

То же и с главной героиней. Она реально жалкая. Все её проблемы — не от хмыря на дороге, а от банальной неспособности делать заниматься своими делами, не перекладывая проблемы то на клиентку, то на бывшего мужа, то на адвоката по разводам, то на сына. Поискам телефона-планшета-ключей-маршрута в объезд пробок посвящена большая часть сюжета, что под конец начинает бесить не только хмыря, но и зрителя. Соберись уже, тряпка! Заправься вовремя! Позвони в полицию! Не суйся на трассу! Не шуми на втором этаже! С таким подходом под конец фильма он из социального триллера превращается в мотивационную лекцию о важности тайм-менеджмента. А то, что попутно погибло дофига народу, да кого они волнуют. С другой стороны, все они тоже были белые.

Неистовый

Неистовый


 
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Название фильма: Неистовый
Оригинальное название: Unhinged
Прокат в России фильма "Неистовый": 6 августа 2020 года
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» Голливуд » Триллеры
О фильме "Неистовый":

Рассел Кроу в триллере с претензией на социальный подтекст о конфликте на дороге.

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Неистовый:

Неистовый
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Неистовый: Их жизни не важны
Героиня реально жалкая. Все её проблемы — не от хмыря на дороге, а от банальной неспособности делать своё дело, не перекладывая проблемы на других

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Два главных кандидата на открытие кинотеатров «Мулан» и «Довод» в последний момент отложены до более полноценного старта кинопроката

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Первая корова: Во жили люди
Кино не то чтобы о дружбе, и не сказать, что о времени. Оно про атмосферу и настроение. Про детализированную, поразительно естественную среду

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»
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