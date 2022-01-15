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Трагедия Макбета | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 15.01.22
Название фильма: Трагедия Макбета
Оригинальное название: Tragedy of Macbeth
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» Голливуд » Экранизации
О фильме "Трагедия Макбета":
Джоел Коэн (впервые без брата Итана) экранизировал пьесу Шекспира.
В ролях: Дензел Вашингтон, Франсез Макдорманд.
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