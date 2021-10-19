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Трагедия Макбета | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 19.10.21
Название фильма: Трагедия Макбета
Оригинальное название: Tragedy of Macbeth
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» Голливуд » Экранизации
О фильме "Трагедия Макбета":
Джоел Коэн (впервые без брата Итана) экранизировал пьесу Шекспира.
В ролях: Дензел Вашингтон, Франсез Макдорманд.
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