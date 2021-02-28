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Топ Ган: Мэверик, Лучший стрелок 2 / Лучший стрелок 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 9 | постеры: 3 | в ролях
Лего-трейлер New :: 28.02.21
Название фильма: Топ Ган: Мэверик
Оригинальное название: Top Gun: Maverick
Прокат в России фильма "Топ Ган: Мэверик": 8 июля 2021 года
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О фильме "Топ Ган: Мэверик":
Джозеф Косински снял вторую часть фильма Тони Скотта 1986 года, которую тот планировал снимать сам, но совершил самоубийство за день до назначенной встречи с Томом Крузом.
Также в ролях: Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Вэл Килмер, Эд Харрис, Глен Пауэлл, Майлз Теллер.
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