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Топ Ган: Мэверик, Лучший стрелок 2 / Лучший стрелок 2 | Трейлеры

Трейлеры » Война Рецензии в разделе Лучшие

Лего-трейлер New :: 28.02.21

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Все ролики фильма "Топ Ган: Мэверик" (9)

 
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Название фильма: Топ Ган: Мэверик
Оригинальное название: Top Gun: Maverick
Прокат в России фильма "Топ Ган: Мэверик": 8 июля 2021 года
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» Голливуд » Военные
        ... » Экшн
О фильме "Топ Ган: Мэверик":

Джозеф Косински снял вторую часть фильма Тони Скотта 1986 года, которую тот планировал снимать сам, но совершил самоубийство за день до назначенной встречи с Томом Крузом.

Также в ролях: Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Вэл Килмер, Эд Харрис, Глен Пауэлл, Майлз Теллер.

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Топ Ган: Мэверик, Лучший стрелок 2:

Топ Ган: Мэверик, Лучший стрелок 2
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 6
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

Мавританец: Заключённый номер 760
Подозреваемый сначала пол-фильма вовсю подыгрывает подозрениям на свой счёт, а потом вдруг внезапно оказывается совершенно невиновным

Раскопки: Тёмные века
Персонажи словно не раскапывают корабль, перевозивший кого-то на тот свет, а закапывают свежую могилу, прощаясь навсегда

Рыцари справедливости: Деды
В итоге остаёшься не с опустошающей тебя моралью, а с чувством, что посмотрел пилот несуществующего сериала, и желанием продолжать

Аферистка: Опекунка на доверии
Ни малейшего раза опекунша на доверии не роняет лица, не проигрывает и только набирает со временем очки

Страна чудес Вилли: Стендап
Кейдж полностью подминает под себя материал, и превращает его в стендап. Не произнося при этом ни слова
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