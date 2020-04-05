Название фильма: Топ Ган: Мэверик

Оригинальное название: Top Gun: Maverick

О фильме "Топ Ган: Мэверик":

Джозеф Косински снял вторую часть фильма Тони Скотта 1986 года, которую тот планировал снимать сам, но совершил самоубийство за день до назначенной встречи с Томом Крузом.

Также в ролях: Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Вэл Килмер, Эд Харрис, Глен Пауэлл, Майлз Теллер.