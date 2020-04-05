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Топ Ган: Мэверик, Лучший стрелок 2 / Лучший стрелок 2 | Трейлеры

Трейлеры » Война Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 05.04.20

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Все ролики фильма "Топ Ган: Мэверик" (8)

 
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Название фильма: Топ Ган: Мэверик
Оригинальное название: Top Gun: Maverick
Прокат в России фильма "Топ Ган: Мэверик": 24 декабря 2020 года
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» Голливуд » Военные
        ... » Экшн
О фильме "Топ Ган: Мэверик":

Джозеф Косински снял вторую часть фильма Тони Скотта 1986 года, которую тот планировал снимать сам, но совершил самоубийство за день до назначенной встречи с Томом Крузом.

Также в ролях: Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Вэл Килмер, Эд Харрис, Глен Пауэлл, Майлз Теллер.

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Топ Ган: Мэверик, Лучший стрелок 2:

Топ Ган: Мэверик, Лучший стрелок 2
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 6
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Сопротивление: Помним, скорбим
Айзенберг с лицом около-тридцатилетнего играет молодого мима Марселя Марсо, пока авторы фильма пытаются понять, о чём оно будет

Опасная роль Джин Сиберг: Зато сыграла хорошо
Фильм про один из самых драматичных периодов Джин Сиберг, знаковой актрисы Новой волны. Но Кристен Стюарт опять выбрала не то кино

Вне игры: Боже, как я пил
Страдавший от алкоголизма, а потом и развода Бен Аффлек снялся в фильме про страдавшего от алкоголизма и развода бывшую спортивную звезду

Вивариум: Тут пусто
Героев запирают в идеальном доме над идеальными облаками и с ребёнком-пришельцем, но фильм интереснее пересказывать, чем его смотреть

Охота: Их борьба
Полчаса непонятно, какой жанр, и кто главный герой. Каждые пять минут всё меняется, чтобы в итоге стать злободневной сатирой
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