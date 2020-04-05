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Топ Ган: Мэверик, Лучший стрелок 2 / Лучший стрелок 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 8 | постеры: 3 | в ролях
О съёмках New :: 05.04.20
Название фильма: Топ Ган: Мэверик
Оригинальное название: Top Gun: Maverick
Прокат в России фильма "Топ Ган: Мэверик": 24 декабря 2020 года
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О фильме "Топ Ган: Мэверик":
Джозеф Косински снял вторую часть фильма Тони Скотта 1986 года, которую тот планировал снимать сам, но совершил самоубийство за день до назначенной встречи с Томом Крузом.
Также в ролях: Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Вэл Килмер, Эд Харрис, Глен Пауэлл, Майлз Теллер.
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Топ Ган: Мэверик, Лучший стрелок 2:
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Опасная роль Джин Сиберг: Зато сыграла хорошо
Вне игры: Боже, как я пил
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