|
Топ Ган: Мэверик, Лучший стрелок 2 / Лучший стрелок 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 16.12.19
Название фильма: Топ Ган: Мэверик
Оригинальное название: Top Gun: Maverick
Прокат в России фильма "Топ Ган: Мэверик": 16 июля 2020 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Блокбастеры » Боевики
... » Экшн
О фильме "Топ Ган: Мэверик":
Джозеф Косински снял вторую часть фильма Тони Скотта 1986 года, которую тот планировал снимать сам, но совершил самоубийство за день до назначенной встречи с Томом Крузом.
Также в ролях: Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Вэл Килмер, Эд Харрис, Глен Пауэлл, Майлз Теллер.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Топ Ган: Мэверик, Лучший стрелок 2:
Шестеро вне закона: Цветная революция
Экспансия: 4 сезон: Космический фронтир
Брачная история: Дети развода
Война токов: Электричество
Новинки декабря: «Джуманджи», «Звёздные войны» и отечественное новогоднее кино
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, Star Wars: The Rise of Skywalker
Прокат в России: 19 декабря 2019 года
15 декабря, воскресенье
Заокеанский уикенд, в отличие от российского, прошёл спокойно и без малейшей конкуренции, однако уже в пятницу единственный новичок «Джуманджи: Новый...
На неделе в отечественном прокате столкнулись два бывших новогодних тяжеловеса — отечественный «Полицейский с Рублёвки 2» и заокеанский...
14 декабря, суббота
|
|
|
|
|
«Экспания», 4 сезон, отзыв «Ирландец», рецензия «Шестеро вне закона», отзыв «Достать ножи», рецензия «Король», отзыв «Ford против Ferrari», рецензия «Холодное сердце 2», рецензия «Верность», отзыв «Дитя погоды», отзыв «Конец ***го мира», 2 сезон, отзыв «Война токов», отзыв «Доктор сон», рецензия «История брака», отзывы