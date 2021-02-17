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Том и Джерри | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 17.02.21
Название фильма: Том и Джерри
Оригинальное название: Tom and Jerry
Прокат в России фильма "Том и Джерри": 5 марта 2021 года
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О фильме "Том и Джерри":
Рисованно-игровая полнометражка о приключениях старых друзей-врагов кота Тома и мыша Джерри.
В ролях: Хлоя Грейс Моретц, Майкл Пенья.
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