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Том и Джерри | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 18.11.20


Все ролики фильма "Том и Джерри" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Том и Джерри
Оригинальное название: Tom and Jerry
Прокат в России фильма "Том и Джерри": 5 марта 2021 года
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О фильме "Том и Джерри":

Рисованно-игровая полнометражка о приключениях старых друзей-врагов кота Тома и мыша Джерри.

В ролях: Хлоя Грейс Моретц, Майкл Пенья.

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Том и Джерри:

Том и Джерри
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Страна джунглей: Хлопотное дельце
Чем всё закончится — не столь важно, потому что даже в сценарии лишь бегло прописано, что за авторитеты и турнир

Тесла: Переменный ток
Крайне скучно, как если бы в кадре читали вслух статью из «Википедии», и примерно с такой же достоверностью в смысле фактов

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Ход королевы: Ну что, пацаны, аниме?
Каждый раз, когда Бет Хармон предлагают стать сделать политическое заявление, она вежливо посылает подальше. Она просто хочет играть в шахматы
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Трейлеры, кадры, постеры:

Том и Джерри, Tom and Jerry new
постеров: 1, кадров: 1
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17 ноября, вторник

Искусственный интеллект, Superintelligence new
постеров: 1, кадров: 2
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