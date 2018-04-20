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Титан

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: До посинения

Роман КОРНЕЕВ, 20 апреля 2018
Рецензия

«Нетфликс» уже настолько плотно заполонил собою всё кинопроизводство, что для полного наступления «одного сплошного телевидения» не хватает сущей малости — производить хоть что-нибудь заметное. И поскольку всё лучшее инди упорно производят конкуренты, а сериалы приходится всё больше перекупать у британцев и немцев, то вездесущий стриминг-сервис со своими заоблачными бюджетами подбирает с пола всё подряд, лишь бы было хоть сколько-то заметным, так в жанре фантастики ему досталась «Аннигиляция» и, вона, «Титан», причём оба фильма умудрились даже тихой сапой проникнуть в кинопрокат, хотя смотреть за деньги то, что можно посмотреть по подписке за ту же сумму, но в месяц, дураков нашлось немного. В общем, понятно, что прокат у таких фильмов — это просто элемент рекламы «Нетфликса», скорее дань привычке, да и сами фильмы в итоге клепаются скорее по сериальным канонам, нежели полнометражным. В обоих случаях это неспешно разворачиваемый камерно-лаконичный концепт с элементами дизайна интерьеров и разговорной драмы, несколько знакомых всем голливудских звёзд в кадре и забытый в тумбочке у сценариста финал, который безуспешно пытаются вспомнить и вроде как изобразить.

Плюс если у Гарланда в качестве референса был Тарковский, хотя должно было быть «Прибытие», то у авторов «Титана» вместо логичной «Европы» таким референсом стал «Аватар». Ну а чо, Сэм Уортингтон с привычной всем физиономией персонажа синематиков к компьютерной игре изображает участника забега в один конец, команды самоубийц, которые должны стать морозоустойчивыми, азотодышащими и заселить собой спутник Сатурна Титан, под мантры о «Земле скоро каюк» улыбается жене и сыну, которых больше не увидит, а те в ответ офигевают от того, что папочка на глазах становится синемордым аватаром, слепым, немым и, как оказалось, тупым.

Отличный концепт для социальной сетиры, но хреновая идея для боевика, котому что ненаучный детектив вокруг двинутого профессора Профессора и военных не интересный и тоже тупой, внезапное деланье из главгероев супергероев как сюжетный поворот не срабатывает, а показушная их жестокость только портит последние искры сочувствия жертвам эксперимента. По сути, единственный работающий кадр — посиделки в бассейне, даром что повторённые трижды. Остальное, увы, не обладает ни достаточным психологизмом, ни заметной увлекательностью.

Плюс ко всему за драму тут отвечает квёлая жена с харизмой бензопилы и актёрскими навыками столба. Когда пацан с его единственной репликой про «включите мне звёзды» играет лучше тётки с тонной диалогов — это, знаете, совсем плохо. Некоторое время ситуацию спасает улыбка Уортингтона, но по мере посинения последнего остаётся хмуро досидеть до начала побегушек с автоматами наперевес, чтобы потом благополучно перемотать сразу на вставной кадр с полётом во сне или наяву, ради него тут всё это и городили. А мораль? Да нет никакой морали, фильм в очередной раз не взлетел.

Титан


 
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Название фильма: Титан
Оригинальное название: Titan
Прокат в России фильма "Титан": 19 апреля 2018 года
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» Голливуд » Фантастика
» Европейское кино » Британское кино
О фильме "Титан":

Американский военный приезжает на британскую базу для участия в генетическом эксперименте, целью которого является создание нового вида людей, способных жить на планете Титан. В главной роли: Сэм Уортингтон.

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Титан:

Титан
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Тренер: Дорвался

Козловскому не должно быть стыдно за такое кино. Оно открытое, искреннее и приятное, чем подкупает. Но когда в свой первый фильм режиссёр вкладывает столько всего, то в следующие часто не вкладывается совсем

Титан: До посинения
Некоторое время ситуацию спасает улыбка Уортингтона, но после посинения последнего остаётся хмуро промотать до финала

Рэмпейдж: Звероформеры
Скала здесь совершенно традиционен, а горилла Джордж, едва успев показать характер, надолго исчезает за банальной агрессией

Тихое место: Страна немых
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