Рецензия: Охотницы за злодеями

Роман КОРНЕЕВ , 9 апреля 2021

В наше время, если ты не «Марвел», принято снимать комиксы с двойным дном и социальным подтекстом, даже комедийные. Особенно комедийные. И «Сила грома» простым и безыскусным манером садится в те же сани. Покуда всякие там Капитанши Марвел и «Чудо-женщины» с надрывом доказывают всем, что мужской шовинистический мир без них никак не обойдётся и их тело — их дело, Мелисса Маккарти попросту заставляет этот мир безыскусно забраться в мусорку, попутно изображая белую деревенщину, покуда Октавия Спенсер организует свой высоконаучный стартап с супергероями и говорящей колонкой, в общем, перед нами комедийная версия новомодного жанра про все мужики сво.

Тётки тут тоже зачастую сво, но это обязательно будут белые стройные тётки, а вот мужики тут исключительно если и не сво, то тю, мя, идио или просто крабы. Нет, не на галерах, а просто. Это же комедия! Комедия, правда, как уж водится, странненькая и страшненькая, с длиннющим вступлением, единственным элементом шуткоюмора в которой является юная версия Маккарти, означенным выше образом дающая окорот мужланам, в остальном все эти шутки про шутку и «как я рада, что вы, наконец, встречаетесь», не более того. Какой-то разогрев происходит лишь к моменту тридцатидневной суперподготовки в сопровождении поп-культурных и спортивных отсылок, которые нашему зрителю всё равно практически непонятны.

Ну, а дальше пойдёт уже окончательно заявленная в трейлере комедия про двух супергероек в плюссайз-костюмах, не слишком изобретательная, но зато со вставными номерами вроде неожиданного романтического танца и странных сцен поедания сырой курятины (если что, ваш покорный слуга тоже любитель сырого куриного карпаччо, ням). На выходе получаются такие вам «Охотницы за приведениями», только без фанатского хейта, местами смешные, местами нелепые, местами милые, а во многом — вполне предсказуемо скучные. Но в наше время, если ты смеёшься во время комедии больше одного раза — это уже неплохо.