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Три биллборда на границе Эббинга, Миссури | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 14.12.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Три биллборда на границе Эббинга, Миссури
Оригинальное название: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Прокат в России фильма "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури": 1 февраля 2018 года
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О фильме "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури":

Чёрная комедия Мартина Макдоны, рассказывающей о матери, которая идёт войной против полицейских, не раскрывших убийство её дочери.

В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Питер Динклейдж.

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Три биллборда на границе Эббинга, Миссури:

Три биллборда на границе Эббинга, Миссури
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 7

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