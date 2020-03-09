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Третий день | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 09.03.20

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Все ролики сериала "Третий день" (2, из них 2 новых)

 
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Название сериала: Третий день
Оригинальное название: Third Day
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» Сериалы » Триллеры
О сериале "Третий день":

Джуд Ло, Эмили Уотсон, Наоми Харрис в мистическом сериале о загадочном острове у побережья Великобритании, отрезанном от суши большую часть года.

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Третий день:

Третий день
кадры из сериала: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Человек-невидимка: Он следует за тобой

Пока эффект ограничен отпечатками шагов на полу или вплывающим в кадр бестелесным дыханием, фильм вполне гармоничен. Но фильм заканчивается ровно там, где триллер грозит перейти в нечто более сложное

Новинки марта: «Вперёд», «Бладшот», «Тихое место 2», «Мулан»
Основным участником забега вновь будет «Дисней», причём в кои-то веки не с комиксами, они остались конкурентам

Вперёд: Назад
Мультфильм в оригинальных чертах выглядит очень сыро, местами скучно и местами крипово, а в лучших местах совершенно не оригинален

Мне это не нравится: Могут повторить
Оперативный постмодерн на то, что ещё два года назад было самой хайповой темой, и то, что хайпово на самом Netflix прямо сейчас

Пушки Акимбо: Перочинный боевик
Авторы будто физически неспособны сосредоточиться на собственных идеях, их всё время ведёт куда-то в сторону чужой несвежей копи-пасты
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Очередная заокеанская соло-премьера в лице внесезонного пиксаровского мультфильма «Вперёд» должна была ответить на два вопроса — будет ли преодолён...
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Скуби-Ду!, Scoob!
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Вперёд, Onward
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Человек-невидимка, Invisible Man
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4 марта, среда

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