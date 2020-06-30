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Думай, как собака | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 30.06.20
Название фильма: Думай, как собака
Оригинальное название: Think Like A Dog
Прокат в России фильма "Думай, как собака": 30 июля 2020 года
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О фильме "Думай, как собака":
Детская околофантастика про пацана, который оказался мысленно связан с собакой.
В ролях: Джош Дюамель, Меган Фокс, Кунал Наййар («Теория большого взрыва»).
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