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Думай, как собака | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 30.06.20


Все ролики фильма "Думай, как собака" (2)

 
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Название фильма: Думай, как собака
Оригинальное название: Think Like A Dog
Прокат в России фильма "Думай, как собака": 30 июля 2020 года
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О фильме "Думай, как собака":

Детская околофантастика про пацана, который оказался мысленно связан с собакой.

В ролях: Джош Дюамель, Меган Фокс, Кунал Наййар («Теория большого взрыва»).

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Думай, как собака:

Думай, как собака
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Честный кандидат: Новая политика
Обмишулившие больших дядек в конце танцуют, и это очень важная мораль, новая политика внезапно внесистемна и неподконтрольна

Политик: Камень-ножницы-бумага
Заканчивается второй сезон на сценах поголовного братания с разрубанием гордиевых узлов камнем-ножницами-бумагой и вокальным исполнением на бис

Сила природы: Можно я уже сдохну?
Актёры хорошо играют, но они попали в фильм, из которого не получается ни герметический боевик, ни даже криминальная комедия

Тебе стоило уйти: Она утонула
Усиленно старящийся Кевин Бейкон изображает с Амандой Сейфрид конфликт из финального сезона сериала «Любовники»

7500: Деньги на ветер
Гордону-Левитту стоило слиться с этого проекта, потому что это не то кино, с которым нужно совершать камбэк
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Думай, как собака, Think Like A Dog
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29 июня, понедельник

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27 июня, суббота

Пацаны, Boys
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Агент Ева, Ava new
постеров: 1, кадров: 4
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26 июня, пятница

В ожидании варваров, Waiting for the Barbarians new
постеров: 1, кадров: 6
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