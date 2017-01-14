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Название фильма: Их звёздные полтора часа

Оригинальное название: Their Finest

О фильме "Их звёздные полтора часа":

Экранизация романа о нескольких британских кинематографистах, которые во время Второй мировой пытаются сделать патриотическое кино об операции в Дюнкерке, чтобы поднять дух армии.

В ролях: Джемма Артертон, Билл Найи, Сэм Клафлин, Джек Хьюстон, Джереми Айронс.

Режиссёр: Лоне Шерфиг.