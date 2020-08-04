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Тесла | Трейлеры

Трейлеры » Документальное кино Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 04.08.20


Все ролики фильма "Тесла" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Тесла
Оригинальное название: Tesla
Прокат в России фильма "Тесла": 27 августа 2020 года
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» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Тесла":

Итан Хоук в роли Теслы и Кайл Маклохлан в роли Эдисона в новом байопике о противостоянии переменного и постоянного тока.

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Тесла:

Тесла
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 11
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики», «Новые мутанты»

Не секрет, что стартовать кинопрокату практически не с чем, всё хоть сколько-нибудь значимое перенесено на осень или даже следующий год, а два главных кандидата на открытие кинотеатров «Мулан» и «Довод» в последний момент отложены

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Первая корова: Во жили люди
Кино не то чтобы о дружбе, и не сказать, что о времени. Оно про атмосферу и настроение. Про детализированную, поразительно естественную среду

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»

Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
Ты никому не сопереживаешь, и потные страдающие актёры выглядят плоскими портретами в очевидных декорациях нового фильма-иллюстрации
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Тесла, Tesla new
постеров: 2, кадров: 11
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3 августа, понедельник

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2 августа, воскресенье
Кинокасса России: столичные кинотеатры открыли прокат
Когда ровно 4 месяца назад российский прокат закрылся на карантин, мы не могли ещё знать, что он затянется так долго...
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1 августа, суббота

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