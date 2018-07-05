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Террор
Рецензия: Каннибалы капитана Франклина
Сложно судить, что в своё время привлекло Дэна Симмонса к написанию романа именно о пропавшей полярной экспедиции капитана Франклина, однако он не был бы всё-таки писателем-фантастом, если бы не вывернул и без того полный драматизма сюжет (при всём недостатке деталей мы в наше время уже довольно много знаем о судьбе тех людей) в сторону готического триллера, в котором экипажам двух затёртых в арктических льдах кораблей «Террор» и «Эребус» приходилось годами бороться не только с лютым морозом, полярной ночью, цингой, воспалением лёгких и с каждым днём усиливающимся отравлением свинцом из-за неудачной системы опреснения и плохо запаянных консервов, но ещё и с мистическим зверем Туунбаком, не то служащим, не то преследующим немую инуитскую девушку леди Безмолвную, невольно попавшую в компанию терпящих бедствие британских моряков.
У Симмонса от классических готических драм было взято всё — стилистика, романтический финал, общая смесь смелого поиска неизведанного и мучительной тщетности что-либо на самом деле постичь, наконец совершенно викторианские времена и характеры, эдакий нуарный Джек Лондон, где все обращаются друг к другу исключительно «мистер Хикки» и «капитан Фицджеймс», и даже к пресловутым сценам каннибализма приступают исключительно с вилкой в правильной руке. При этом Симмонс, при должной тщательности в работе с первоисточниками, где ему это необходимо, от них благоразумно отступает, приукрашивая где надо, и заминая где следует, в книжке представлена не реконструкция реальных событий (их на момент написания было написано преизрядно), а своеобразная альтернативная их интерпретация, в которой экспедиция не стала жертвой банальной неподготовленности экипажа и верхоглядства руководства, которое до самого конца упорствовало в передвижении на санных лодках со всем скарбом, доводя тем самым людей до изнеможения, вместо того чтобы сразу идти на юг налегке, как это делали у них на глазах инуиты, а до конца боролась с нападениями Туунбака, в конце концов всё сведя к козням помощника конопатчика Хикки и проклятию, висевшему на корабле, каковой корабль Крозье в итоге сжигал.
Авторы сериала, немного отпугнув потенциального зрителя традиционным для Голливуда отсутствием пара изо рта на морозе и лёгкими шинельками в кадре, тем не менее, правильно уловили основной посыл автора на поиски тайны и крепкую мужское просоленное братство, и поступили с литературным материалом примерно так, как тот поступил с биографическим. А именно, поменяли финал, довольно серьёзно модифицировали «островную» часть сюжета, добавили больше мелодрамы, приукрасили всё британскими интерлюдиями и сконценттировались на бытовой психиатрии вместо чистой готики. Медведь тут людям большую часть времени будто мерещится, а сами они с каждой серией (в отличие от романа, повествование в сериале развивается линейно) слабеют на глазах и потихоньку начинают сходить с ума, причём пик этого безумия приходится не на пресловутый каннибализм, там уже все ко всему готовы, а гораздо раньше, на сцену бала.
Замена нападения медведя на пожар новой стороной поворачивает готические интонации, а вся «островная» часть уходит даже глубже, куда-то в сторону шекспировской «Бури», столь любимой Симмонсом. Только вместо Просперо тут конопатчик Хикки, а вместо Ариэля мистер Гудсир. При этом триллера становится куда меньше, чем в романе, зато становится больше предфинальных братаний и буквально уже физического преодоления, когда Крозье приковывают к лодке, так что сериалу в итоге легко прощаешь и вынужденные постановочные упрощения (лютого мороза, кроме внезапной сцены с водолазом, почти никогда и не чувствуешь), и лишние длинноты про алкоголизм Крозье, главное что в конце зритель буквально физически чувствует крайнее изнеможение всех без исключения моряков, когда у них уже буквально нет сил даже не дать себя съесть, а проще сдаться. И тем не менее, сдаются не все, завершая героическую сагу не полным безумием и распадом, но всё-таки своеобразной победой духа над плотью.
Название сериала: Террор
Оригинальное название: Terror
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О сериале "Террор":
Сериал сценариста Дэвида Кайганича («Суспирия») и продюсера Ридли Скотта по мотивам одноимённого романа Дэна Симмонса и реальных событий пропавшей в 1847 году арктической экспедиции кораблей «Террор» и «Эребус», отправившейся на север Канады в поисках Северо-западного прохода.
В роли капитана Крозье: Джаред Харрис.
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