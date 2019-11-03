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Дитя погоды

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Водный мир

Роман КОРНЕЕВ, 3 ноября 2019
Рецензия

После невероятного успеха «Твоего имени» Макото Синкай получил такой карт-бланш, который следовало обязательно оправдать, и ожидания вокруг его нового проекта были самые разнообразные, ждали невероятной драмы или дорогой графики, в конце концов, это обязательно должно было быть что-то большое, а не просто «новый фильм Синкая». «Дитя погоды» в этом смысле с самого начала выглядело чем-то принципиально иным. Не только ничего нового, но даже серьёзный регресс в сторону «Сада изящных слов». Никакого сложносочинённого сюжета, знакомые фотореалистичные погодные условия и виды на реальный Токио, даже наметившееся, было, расхождение в стилистике с творчеством Миядзаки было во многом отброшено как заведомо ложное, не проводить простые параллели между погодной ведьмой и Кики невозможно ни по итогам просмотра трейлера, ни по завершению просмотра фильма вообще.

Такое ощущение, что Синкай нарочно снял максимально простое и комфортное для себя кино, словно пытаясь доказать, что ему не требуется ради ожиданий публики каждый раз выпрыгивать из штанов, изображая эдакого Кодзиму, только в анимэ-индустрии. Мол, я снимаю то, что интересно мне и только мне, и я докажу вам, что этого для моей аудитории достаточно. То есть берём реальный мир современного Токио, населяем его котом, чайником, самолётом, поездами, добавляем фэнтэзийный элемент в лице параллельной «погодной реальности», с которой есть связь у 18-летней подружки главного героя, заливаем это всё непрерывно идущим дождём и попутно драматизируем сюжет.

Дитя погоды

Умершие мамы, сбежавшие из дома подростки, пресловутый чеховский пистолет плюс традиционные для Синкая взрослые-наставники, ведущие главного героя по жизни, причём не всегда в правильном направлении, пока наконец уровень драмы не будет доведён до искомого крещендо, эмоциональный взрыв в финале, занавес. Звучит достаточно банально, особенно для знатоков творчества автора, но даже последние могут отметить всё растущую филигранность диалогов, никуда не девшийся (зачастую против сюжета) бытовой романтизм, переходящий в натуральный эротизм, довольно непривычный для анимэ в целом типаж младшего брата Хины, не только ни капли не фрустрированного, а вполне себе ведущего активную романтическую жизнь школьника, вовсю дающего попутно советы главгерою («пока вы не встречаетесь, всё должно быть чё-тень-ко!»).

Что же касается нагнетаемой драмы, то несмотря на погодный катаклизм и общую безнадёгу ситуации тут по известному рецепту «творится какая-то дичь, но все ведут себя, как плюшевые зайцы». То есть если бы не этот довольно вставной пистолет, то перед нами была бы вполне традиционная романтическая комедия, куда надо вести девушку, если хочешь добиться от неё определённого эмоционального отклика. В конце можно подарить простенькое колечко. Ни слова о глобальном потеплении, ни малейшего сожаления о том, что Токио уйдёт под воду. И тут зритель в очередной раз понимает, насколько японцы как культура ушли вперёд западного мира в своём взгляде на вещи. Делай, что должно, и будь, что будет. Так и Макото Синкай, снял то, что должен был, до встречи в кино.

Дитя погоды


 
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Название фильма: Дитя погоды
Оригинальное название: Tenki no ko
Прокат в России фильма "Дитя погоды": 31 октября 2019 года
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О фильме "Дитя погоды":

Аниме Макото Синкая про девочку, которая умеет управлять погодой.

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Дитя погоды:

Дитя погоды
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 26
трейлеры: 3

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