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Такси 5 | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 30.03.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Такси 5
Оригинальное название: Taxi 5
Прокат в России фильма "Такси 5": 26 апреля 2018 года
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О фильме "Такси 5":

Продюсер Люк Бессон решил реанимировать свой самый успешный франчайз.

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Такси 5:

Такси 5
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Первому игроку приготовиться: Царь-пасхалка
Спилбергу не интересно про видеоигры, ему интересно про «Сияние» и Кубрика. А пасхалки, что пасхалки

Тихоокеанский рубеж 2: Новая школота
Оба «Рубежа» воспринимаются сильно по-разному. Из продолжения полностью выветрились дельторовская вычурность и балаганность

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Лучшие персонажи, в традиции, начатой Громитом – не люди, но кабан, кролик и летающий уткозавр с отсутствующим взором

Горе-творец: Люди сегодня очень странные
Вся эта самобытная и неповторимая реальная история была лишь хлипким прикрытием для того, чтобы Франко мог покадрово переснять как можно большее число сцен «Комнаты», чтобы все поржали
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